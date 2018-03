Paris: deux hommes en garde à vue après la mort d'une octogénaire juive dans un incendie

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), instance de représentation politique de la communauté juive organisée, "attend des autorités la plus totale transparence dans l'enquête en cours afin que les motifs de ce crime barbare soient connus de tous le plus rapidement possible", a-t-il souligné dans un communiqué.

Le président du Consistoire israélite (organe de représentation religieuse), Joël Mergui, a de son côté dit à l'AFP vouloir "comprendre ce qui s'est passé et ne pas laisser se reproduire le silence qui avait suivi l'assassinat de Sarah Halimi il y a un an dans le même arrondissement".

En avril 2017, Sarah Halimi, une juive orthodoxe de 65 ans, avait été tuée à Paris par son voisin. Aux cris d'"Allah Akbar", entrecoupés d'insultes et de versets du Coran, le jeune homme l'avait rouée de coups sur le balcon, avant de la défenestrer.

Après des mois de bras de fer judiciaire, le caractère antisémite du meurtre a été retenu par la juge d'instruction début mars. Ce meurtre, aux circonstances d'abord confuses pour les enquêteurs, avait au fil des semaines suscité une vive émotion dans la communauté juive et au-delà.

"Nous avons pris des mois et des mois à caractériser ce qui était une évidence pour ceux-là même qui avaient constaté le crime", avait relevé le président Emmanuel Macron lors du dîner du Crif le 7 mars.