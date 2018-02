Paris: le coiffeur payait ses employées 1,43 euros de l'heure

Condamné à un an de prison ferme pour "traite d'êtres humains", Mohamed Bamba, gérant du salon de coiffure du même nom situé dans le 10e arrondissement parisien, était un très mauvais employeur.

Comme l'explique Le Parisien, en 2014, ses salariées s'étaient lancées dans une grève afin de dénoncer leurs conditions de travail plus que désastreuses: travail dissimulé, paies misérables et conditions d'hygiène déplorables. Certaines employées enchaînaient les journées de travail interminables (10h quotidiennes, six jours par semaine), le tout payé avec un salaire dérisoire: 1,43 euros l'heure. Pire encore, le gérant semblait vouloir profiter de la condition des coiffeuses, dans la grande majorité sans-papiers.

Traîne devant les tribunaux, il a également reçu l'interdiction définitive de gérer une entreprise et doit rester durant trois années à l'écart de l'arrondissement parisien.