Paris: deux femmes échappent miraculeusement à huit braqueurs

Ce mercredi après-midi, une bande de huit braqueurs a été mise en échec à deux reprises par deux femmes différentes.

Le première fois explique Le Parisien, les malfaiteurs ont tenté de dérober une voiture qui sortait d'un parking en l'encerclant et en présentant une arme à feu. Dans un geste d'instinct, la victime a préféré démarrer et a réussi à prendre la fuite.

Plus tard, c'est cette fois une piétonne qui est prise à partie par la même bande. Mais la femme, à qui ils voulaient dérober le sac à main, ne s'est pas non plus laissée faire. Hurlant en pleine rue, elle a réussi à faire décamper ses agresseurs.

Deux plaintes ont été déposées auprès de commissariats parisiens.