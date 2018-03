Paris: agressé, un touriste se fait dérober une montre à 40.000 euros

A Paris et en proche banlieue, les vols à l'arrachée, qui touchent la plupart du temps les touristes, se multiplient. Sont visées les fortes sommes d'argent que les voyageurs transportent parfois sur eux, mais également des bijoux, chaînes en or et montres de luxe. En février dernier, un homme s'était fait dérober sa montre d'une valeur de 160.000 euros en plein cœur du XVIe arrondissement.

Cette fois-ci, l'agression s'est déroulée devant un hôtel réputé du quartier des Champs-Elysées. L'attention de ce touriste hongrois est brièvement détournée par un homme qui va profiter de ces quelques secondes de flottement pour s'emparer de sa montre estimée à 40.000 euros. Avant que la victime ait pu réagir, le malfaiteur était monté sur un scooter, conduit par un complice qui attendait à quelques mètres de là.

Comme l'explique Le Parisien, la sûreté territoriale de Paris chargée de l'enquête, le deux roues a été retrouvé rue Lincoln, à quelques centaines de mètres seulement du lieu du vol. Une piste qui n'a rien donné: personne n'est venu le récupérer...

