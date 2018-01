Paraplégique attaquée par des rats: l'enquête classée sans suite

Une jeune paraplégique a été attaquée de nuit chez elle par des rats à Roubaix (Nord) en septembre dernier, mais l'enquête judiciaire a conclu que la responsabilité du bailleur social et de la Ville n'était pas engagée, a annoncé ce jeudi le parquet de Lille.

Début septembre, l'hôpital de Roubaix avait prévenu le commissariat de la ville qu'une adolescente paraplégique de 14 ans admise dans ses services présentait 225 plaies sur l'ensemble du corps (visage, jambes, mains...). Selon le quotidien Nord Éclair, le médecin légiste avait conclu que ces blessures avaient été causées par une meute de rats, qui ont pu s'acharner sur l'enfant sans défense sur son lit médicalisé en raison de son handicap.

Le drame s'était déroulé la nuit, selon le père de l'adolescente. "J'ai été voir ma fille avant d'aller dormir et tout allait bien, je me suis levé vers 7 heures et demie et je l'ai découverte ensanglantée", avait-il déclaré dans une vidéo publiée par La Voix du Nord.