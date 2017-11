Par vengeance, trois jeunes appellent 250 fois les gendarmes pour de fausses alertes

Trois jeunes de Seine-et-Marne on été interpellés après avoir appelé 250 fois les gendarmes du département. Leur idée était de se "venger" d'une famille en leur imputant différents homicides et agressions. L'un d'entre eux a été condamné à une peine de prison avec sursis et les deux autres ont été mis en examen.

L'instigateur, un jeune majeur, a été condamné mercredi à huit mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve, assorti d'obligations, ainsi qu'à une amende de 3.550 euros. Ils ont tous trois reconnu les faits.

Entre le 31 mars et le 20 mai derniers, les jeunes avaient appelé 250 fois les gendarmes de Seine-et-Marne pour dénoncer de fausses "infractions graves", a raconté la gendarmerie. Evoquant tantôt un "meurtre", un "infanticide" ou une "rixe", les auteurs de ce mauvais canular "sollicitaient des interventions urgentes" au domicile d'"un même particulier", ont ajouté les gendarmes.



En mars, ils avaient aussi appelé des gendarmes de Montpellier en "menaçant de commettre un attentat sur la place de la Comédie et dans un centre commercial", a détaillé la gendarmerie.

Ce type de canular téléphonique baptisé "swatting", tire son nom du service de police Swat (équivalent américain du GIGN). Il consiste à faire déplacer les unités d'intervention pour une fausse urgence.