Finistère: la conductrice d'une Dacia Rouge sème la panique sur les routes

Les témoignages se multiplient et nombreux sont ceux à avoir déjà été victimes de cette "folle du volant." Une jeune femme parle d’une "femme flippante, qui a suivi mon mari au boulot, pour au final partir une fois qu'il s'était garé. Et moi, elle m'a coupé la route en me faisant des grimaces, elle est complètement folle". Des faits confirmés par un autre commentaire: "Moi aussi, j'ai eu affaire à elle de Plouguin à Gouesnou, elle est complètement tarée! Elle a doublé plusieurs voitures dangereusement et s'est collée au pare-chocs, coups de klaxons et appels de phares !"

Pire encore, la conductrice aurait à plusieurs reprises stationné devant le domicile de ses "victimes" et les aurait observés de longues minutes, avant de repartir.

Comme le souligne le site de la radio locale, la mairie de Saint-Pabu prend l’affaire très au sérieux et l’édile aurait compilé l’ensemble des témoignages en un seul et même dossier. "Nous avons conseillé aux personnes qui ne l'avaient pas encore fait spontanément de le signaler à la Gendarmerie" affirme-t-il. Seul problème, aucun délit n’a pour le moment pu être relevé.

Aucune enquête n’a pour le moment été ouverte.