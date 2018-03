Ouverture ce lundi du très attendu procès de Jacques Rançon

C'est ce lundi 5 mars que s'ouvrira, devant la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, le procès si attendu et probablement extrêmement médiatique de Jacques Rançon, soupçonné dans l'affaire des "disparues de Perpignan". Accusé d'homicides volontaires sur deux femmes, de tentative d'homicide, de viols et de tentative de viol sur deux autres victimes, il avait durant de longues années semé la terreur dans le sud-ouest de la France.



Les faits remontent à la fin des années 1990. Quatre femmes, au physique similaire, disparaissent aux alentours de la gare de Perpignan. Plusieurs autres, violemment agressées, mutilées et laissées pour mortes sont retrouvées à la même période. L'enquête piétine mais la rumeur d'un tueur en série qui sévirait dans la région se fait de plus en plus forte.

En 2001, après la disparition de la quatrième victime, Fatima Idrahou, un homme est interpellé selon les indications d'un témoin. Marc Delpech, un gérant de bar local, reconnaît très vite être à l'origine de la disparition et de la mort de la jeune femme de 23 ans, qui aurait refusé de céder à ses avances. Le cadavre est retrouvé et l'homme est condamné en 2004 à trente années de prison. Seulement voilà, sa responsabilité dans les trois autres affaires est écartée par la justice.