Orléans: un père tyrannique condamné à quatre ans de prison

C'est le procès d'un authentique tyran qui s'est tenu ce mercredi au tribunal correctionnel d'Orléans dans le Loiret.

Entre autres sévices cruels, l'homme de 28 ans forçait ses enfants de 6 et 7 ans à se tenir debout sur le manche d'un balai et les frappait régulièrement, dans le but de les punir. Leur mère, elle aussi violentée, avait pour interdiction de recevoir des amis à leur domicile et lui infligeait de lourdes maltraitances psychologiques.

Mais comme le souligne La République du Centre, le summum de l'horreur se serait déroulé dans la nuit du 21 au 22 novembre dernier. en pleine nuit, le père de famille aurait déversé une grande quantité d'essence autour du lit de son petit garçon tout en menaçant d'y mettre le feu.

Fortement alcoolisé, il ne s'est heureusement pas exécuté mais a malgré tout menacé d'également mettre le feu au domicile de la mère de sa femme.

Alcoolique notoire, il explique devant les juges que tous ses travers sont dus à la boisson: "C’est l’alcool! Tant que je serai pas soigné, ça recommencera forcément". Au final, il a été condamné à quatre années de prison, agrémentées de dix-huit mois supplémentaires dus à la révocation de deux sursis antérieurs.