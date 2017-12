Oise: traqué par des chasseurs, un cerf est sauvé par les habitants

Contrairement à un épisode similaire survenu en octobre dernier et qui avait suscité l’émoi, la bête traquée a, cette fois, été épargnée. Une fin heureuse rendue possible par l’intervention des habitants de la commune auprès des chasseurs. Le maire et les riverains, présents sur les lieux, se sont fermement opposés à l’exécution du cerf.

"Ça a été chaud, raconte une habitante au Parisien. On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui."

Après deux heures de négociations houleuses, un membre de l’équipage a rappelé les chiens. Le cerf a pu repartir tranquillement.

Interrogé par Le Courrier Picard, le maire Gilles Laveur rappelle qu’un arrêté municipal interdit aux chasseurs de traquer du gibier dans le village. "Nous avons déjà vécu des incidents virulents à cause de la chasse à courre. À chaque confrontation, cela se déroule dans une atmosphère de lutte des classes", dénonce l’édile de Bonneuil-en-Valois. Il envisage de porter plainte si l’équipage chasse à nouveau dans les bois sur les hauteurs de la commune.