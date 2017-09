Oise: il mord et vole l'homme venu l'aider

Un homme nommé Rocky Dauber a été condamné mardi 12 septembre à 18 mois de prison par le tribunal de Compiègne, rapporte Le Parisien. Il avait été inculpé pour trois vols réalisés entre 2014 et 2016. L'un d'entre eux s'était déroulé dans une grande violence. Le 17 octobre 2015, Rocky s'était présenté, le visage ensanglanté, chez un particulier. Celui-ci avait accepté de l'aider et de le conduire à Saint-Sauveur, une commune située au sud de Compiègne.

En chemin, Rocky Dauber avait changé d'avis et avait demandé à être conduit à Jaux, une commune de la région. L'homme avait refusé et il l'avait alors frappé. Il lui avait ensuite mordu une oreille et un doigt et volé sa voiture.

En 2016, Rocky Dauber avait participé au cambriolage d'une station de lavage. En 2014, il s'était introduit dans une maison pour y dérober une télévision, un sac à main et un téléphone. Lors du procès, il a affirmé qu'il traversait alors "une mauvaise période" où il consommait beaucoup de drogues. Il promet qu'il est aujourd'hui "clean".