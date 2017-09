Oise: a 81 ans, il est condamné pour le viol d'une jument

Le tribunal correctionnel de Beauvais, dans l’Oise, a condamné vendredi un octogénaire originaire de la Manche à quatre mois de prison avec sursis pour maltraitance animale. Après une enquête durant laquelle il a tenté de nier les faits, il a été reconnu coupable d’un viol sur une jument plus tôt dans l’année. A son dossier ont également été ajouté plusieurs violences sur un cheval, cette fois en 2014

Comme le relate Le Parisien, la scène se passe en mai 2017 dans la petite commune de Fay-les-Etangs. Un habitant surprend Paul, un homme de 81 ans enfermé dans un box en compagnie de la jument. Lorsqu’il ressort, il est couvert de poils blancs. Très vite arrivés sur place, les gendarmes interpellent le suspect, déjà connu pour des faits de violence animalière dans le village.

La propriétaire de la jument arrive à son tour. D’habitude docile et calme, l’animal semble paniqué et ne se laisse plus approcher. Comme le raconte Le Parisien, des experts vétérinaires dépêchés sur place vont constater de fortes inflammations sur la paroi vaginale de l’animal, synonyme de "pénétrations violentes et répétées.