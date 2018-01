Nouvelle plainte pour viol déposée à l'encontre de Gérald Darmanin

Délicate situation pour Gérals Darmanin, ministre du Budget du gouvernement d'Emmanuel Macron.

Il y a six mois, une première plainte pour viol avait été déposée à son encontre. La victime assurait que les faits remontaient à 2009 et l'affaire avait été classée sans suite. Comme l'explique Le Monde, cette dernière aurait de nouveau déposé plainte pour les mêmes raisons, et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris, une procédure classique lorsqu'une plainte de ce type est déposée. C'est l'actuel mari de la plaignante qui, via une lettre de dénonciation, avait alerté les autorités. il accusait alors Darmanin "d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol".

"Une enquête a été ouverte par François Molins, il y a eu des investigations. Au bout d'un certain temps, cette enquête ne donnant rien – évidemment, puisque tout cela est faux – elle a été clôturée, pour 'absence totale d'infraction" expliquait le 15 janvier dernier le jeune politicien dans un entretien accordé à France Info. Cette fois-ci, la plainte fais suite à une audition de plus de huit heures menée dans les bureaux de la police judiciaire.

De leur côté, les avocats du ministre nient toute implication: "Cette dénonciation s'inscrit dans une chronologie qui démontre une grossière intention de nuire" expliquent-ils, dans des propos repris par le Huffington Post.