Nouveaux heurts à Notre-Dame-des-Landes: des gendarmes blessés, un hélicoptère visé par des tirs de fusée

Vers 7h30, un peu plus d'une heure après la reprise des opérations, les gendarmes ont lancé plusieurs grenades assourdissantes et tiré des gaz lacrymogènes. "Cassez-vous, cassez-vous!", hurlaient à leur adresse les zadistes, qui ont riposté par des jets de projectiles, des cocktails molotov et des tirs de fusées.

Un hélicoptère de la gendarmerie qui survolait la zone a été visé par des tirs de fusée qui ne l'ont pas atteint, a rapporté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Frédéric de Lanouvelle.

"Nous avons repris à 6h les opérations là où nous les avons arrêtées hier (lundi), autour de la D281, en élargissant le périmètre à l'Est et à l'Ouest", a indiqué une source proche du dossier.

Selon des informations de BFMTV, trois gendarmes ont été blessés aux chevilles, aux genoux et aux cuisses. Ils ont été évacués à l'hôpital dans la matinée. Un véhicule de gendarmerie a également été visé par des tirs de cocktail Molotov mais il n'a pas été détruit.

Plusieurs zadistes ont, quant à eux, été blessés par des tirs de grenades de désencerclement.