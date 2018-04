Notre-Dame-des-Landes: affrontements entre gendarmes et Zadistes lors de l'évacuation

L'opération d'expulsion des occupants illégaux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui a débuté lundi à 6H00, vise à déloger "une centaine" de personnes, a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

Une quarantaine "d'édifices" doivent également être démantelés par les gendarmes au cours de cette opération, a indiqué le ministre sur Europe 1, précisant que des forces de l'ordre seraient maintenues "tant qu'il sera nécessaire" pour empêcher de nouvelles occupations sur cette zone de la région nantaise.

"J'espère qu'au cours de la journée tout se passera bien et que dans les quelques semaines, l'ordre sera revenu à Notre-Dame-des-Landes", a expliqué M. Collomb, promettant de proposer des solutions de relogement "à chacun". "Il n'y aura pas de gens à la rue", a-t-il ajouté. "Il fallait que la loi se réinstalle", a déclaré le ministre de l'Intérieur, tout en affirmant ne pas pouvoir "dire combien de temps va durer cette opération".

Interrogé sur Europe 1, le ministre a dit espérer que les "affrontements soient les plus réduits possibles" et a rappelé aux forces de l'ordre les "consignes de retenue"."Vous avez toujours à l'esprit des évènements comme Sivens, la mort d'un jeune homme est quelque chose d'affreux donc on a donné des consignes de retenue. La majeure partie de la journée d'hier a été passée à rappeler la déontologie qui est celle des forces de l'ordre", a affirmé Gérard Collomb.

Le 26 octobre 2014, un jeune manifestant de 21 ans, Rémi Fraisse, avait succombé à l'explosion d'une grenade tiré par un gendarme lors d'affrontements sur le chantier du barrage de Sivens (Tarn). "Nous ne sommes pas un gouvernement belliciste (...) nous ne sommes pas des va-t-en-guerre", a assuré le ministre.