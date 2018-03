Normandie: il blesse un autre chasseur en voulant abattre un sanglier

Les faits remontent au 19 novembre dernier mais n'ont été jugés que cette semaine par le tribunal correctionnel de Caen dans le Calvados, souligne le média local Liberté Caen.

Ce jour-là, une battue est organisée par des chasseurs de la région non loin de la commune de Ranville. Leurs cibles: les sangliers, présents en nombre dans le bocage normand. Alors, lorsque l'un d'entre eux aperçoit l'un de ces mammifères à une trentaine de mètres de lui, il n'hésite pas et fait immédiatement feu en direction de l'animal. Manque de chance, le projectile vient se loger dans le genou d'un compagnon de battue, qui s'est présenté en béquilles à l'audience.

Sérieusement blessée, l'impact lui a valu une ITT de trois mois, la victime tire un amer constat de la situation: "Il a manqué le sanglier mais pas mon genou."

Selon le ministère public, le tireur n'a pas respecté les angles de tir et risque une peine de trois mois de prison avec sursis. De plus, il devra payer une amende de 300 euros et verser 5.000 euros supplémentaires à la victime en guise de dédommagement. Il ne pourra plus chasser durant trois années, délai de suspension de son permis.