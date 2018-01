Les confidences du premier amour de Nordahl Lelandais: "C’était une belle personne"

Suspect numéro un dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais a été également mis en examen pour assassinat dans l'enquête autour de la disparition d'Arthur Noyer.

Un reportage diffusé dimanche 7 janvier sur TF1 dans l'émission Sept à huit nous permet d'en apprendre un peu plus sur le suspect. Dans le document, une certaine Adeline revient sur son histoire avec celui qui fut son premier amour.

Adeline a été en couple pendant quatre ans avec Nordahl Lelandais. Elle l'a rencontré lorsqu'elle avait 14 ans. Elle décrit un homme "doux et compréhensif": "c’était quelqu’un qui me faisait rire. C’était une belle personne, qui rigole, qui est toujours avenant… On avait nos cercles d’amis, on sortait, on allait au lac, on faisait nos balades, c’était une relation magnifique".