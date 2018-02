Nordahl Lelandais pourrait être impliqué dans une disparition à Echirolles

Les enquêteurs s'intéressent en particulier à la disparition de Malik Boutvillain. Cet homme de 32 ans n'a pas donné de signes de vie depuis le 6 mai 2012. "Il est parti faire son footing, sans son téléphone, sans ses papiers, sans argent. Et on ne l’a jamais revu. On est allés signaler sa disparition à la police. Mais il n’y a jamais eu de recherches. Les policiers nous ont même demandé de faire l’enquête de voisinage nous-mêmes!", indique sa sœur.

La disparition ayant eu lieu en Isère, la famille pense que Nordahl Lelandais pourrait être impliqué.

"Je me pose beaucoup de questions sur Nordahl Lelandais", a expliqué la mère de Malik Boutvillain au Parisien. "Il y a une certaine proximité géographique. Il a très bien pu venir dans la région de Grenoble. Il faut examiner cette piste. Si c’est un prédateur, un serial killer comme certains le disent, c’est terrible de penser que mon fils a pu se retrouver dans ses griffes. On veut savoir. On attend donc beaucoup de la justice. En se regroupant, nous familles de disparus, on veut faire bouger les choses".

Le procureur de Grenoble a entendu sa demande. Une enquête, dirigée par la police judiciaire, sera bientôt ouverte.