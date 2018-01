Nordahl Lelandais: les familles de ces 10 disparus vont saisir la justice

Ils sont âgés de 22 à 59 ans et ont tous disparu entre 2010 et 2017 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les familles de dix disparus vont saisir ou ont saisi la justice, fait savoir l'association Assistance et recherche des personnes disparues, citée par France Bleu.

Le but: savoir si Nordahl Lelandais, le principal suspect dans la disparition de la petite Maëlys et la mort du caporal Arthur Noyer, pourrait également être impliqué dans la disparition de leurs proches.

Parmi ces disparus, neuf hommes et une jeune femme. Adrien Fiorello a disparu en 2010 à Chambéry, comme Arthur Noyer. La sœur de Jean-Christophe Morin, 22 ans quand il a disparu en 2011, connaissait le frère de Nordahl Lelandais, Sven. Enfin, Ahmed Hamadou, disparu à la sortie d'un festival électro savoyard en 2012, était une connaissance de Nordhal Lelandais, selon un membre de sa famille.

Pour mémoire, Nordahl Lelandais est toujours mis en examen dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, 9 ans, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) ainsi que pour l'assassinat du militaire Arthur Noyer, disparu en avril dernier et dont le crâne a été retrouvé en septembre.