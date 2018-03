Nordahl Lelandais consultait des sites pédopornographiques

L’enquête avance et un nouveau trait du profil de Nordahl Lelandais se dessine. L’examen du smartphone de l’ancien militaire, qui a avoué le meurtre de la petite Maëlys et est mis en examen dans le cadre de l'assassinat d'Arthur Noyer, a révélé qu’il consultait des sites pédopornographiques, selon les informations de BFMTV.

Ce n’est pas la première fois qu’un support numérique du suspect révèle des secrets. En février, on en apprenait un peu plus sur la sexualité de Lelandais grâce au travail minutieux des enquêteurs de la cellule spéciale. Ces derniers ont ainsi retrouvé des traces du passage de Nordahl Lelandais sur des forums et des sites de rencontres homosexuelles. Une découverte qui avait, dans un premier temps, intrigué les enquêteurs. Le suspect avait toujours dissimulé son attirance pour les hommes et ne s'affichait qu'avec des jeunes femmes.