Nord: une jeune femme piège son agresseur sexuel

L'affaire se déroule en deux actes, souligne La Voix du Nord.

Dans un premier temps, un afghan de 22 ans aborde une jeune femme, la vingtaine, dans le tram de Valenciennes. Assis à côté d'elle, il s'empare de son téléphone et entre son numéro dedans, avant de se montrer plus insistant et de suivre sa victime hors du transport en commun. Plaquée contre un mur, l'agression s'interrompt lorsqu'un groupe de jeunes intervient.

Puis, la jeune femme se rend au commissariat le plus proche afin de déposer une plainte. en possession du numéro de téléphone de l'agresseur, elle convient, avec l'aide des officiers de police, d'un piège. elle propose au jeune homme une rendez-vous, où se rendront en fait les gardiens de la paix, qui n'auront aucun mal à interpeller l'agresseur.

Après enquête, les policiers font le lien entre ce dossier et plusieurs autres agressions du même type, dans la même région. Comme l'explique le quotidien nordiste; le jeune homme "les accoste et exerce des attouchements, les embrasse, leur lèche le visage et les invite chez lui. L’une d’elle sera même mordue au visage."