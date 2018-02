Nord: un magasin Chausséa accusé de forcer ses employés à vendre des produits moisis

Et visiblement, comme en témoignent plusieurs photos elles aussi fournies par cette même source anonyme, les moisissures, ainsi que "de la poussière bleue, et parfois même des excréments d'animaux" sont souvent retrouvés. "C'est scandaleux, c'est aberrant on peut pas vendre des chaussures comme ça, et même pour nous les vendeurs c'est pas possible car on attrape des champignons" affirme la vendeuse.

De son côté, la direction affirme qu'une enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été demandée. En revanche, du côté de Chausséa, on l'assure, jamais un produit ayant été atteint de moisissure n'a été remis en vente. En ce qui concerne les photographies, il s'agirait selon eux de la résultante d'une inondation dont le magasin a été victime.

En revanche, la direction n'a pas souhaité communiquer quant à la note interne.