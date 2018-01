Nord: un homme se brûle sévèrement en tentant d'incendier un véhicule

Mercredi, les pompiers de Tourcoing dans le Nord ont été appelés afin d'éteindre l'incendie qui dévorait une voiture stationnée à quelques centaines de mètres du centre-ville. Assez rapidement, les soldats du feu parviennent à circonscrire l’incendie et c'est alors que le travail des policiers, qui souhaitent ouvrir une enquête, commence.

Comme l'explique 20 Minutes, un témoin se présente alors à eux afin de signaler le comportement plus qu'étrange d'un homme, qui, après avoir brisé la vitre de la Peugeot 2008 en question, s'est introduit à l'intérieur avant de vraisemblablement y mettre le feu et s'enfuir. Une demi-heure plus tard, il est interpellé à son domicile voisin de quelques dizaines de mètres seulement.



L'homme est sévèrement brûlé aux mains et au visage et selon lui, la voiture aurait explosé alors qu'il passait à proximité, rien de plus. Inconnu des services de police, il sera entendu par les officiers lors de son hospitalisation.