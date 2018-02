Nord: ivre au volant, il détruit un supermarché sans s'en rendre compte

2,68g, c'est le taux d'alcool, mirobolant, retrouvé dans le sang de ce conducteur de 43 ans qui avait pris la route ce jeudi soir aux alentours de 23h.

Comme l'explique La Voix du Nord, l'homme, originaire de Linselles dans le Nord, s'est endormi alors qu'il conduisait et a terminé sa course dans un magasin, détruisant du même coup la vitrine et une bonne partie des rayons.

Au moment de l'intervention des pompiers, l'homme était inconscient et le moteur tournait encore. Incapable de décliner son identité, il a été transporté au commissariat le plus proche où il a passé la journée du vendredi en cellule de dégrisement.

Il est domicilié a quelques mètres seulement de l'accident.