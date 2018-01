Nord: il conduit sous l'emprise du cannabis et veut faire changer la loi

"Moi je vous dis qu’il va falloir évoluer car nous sommes encore à l’âge de pierre." Cette sentence, c'est Mickaël Coze, un homme interpellé au volant sous l'emprise de stupéfiants qui l'a prononcée devant le tribunal. Un homme en colère donc, car selon lui, la consommation de cannabis est essentielle pour sa santé: "J’ai un lourd traitement médicamenteux que j’ai réussi à diviser par deux grâce au cannabis. Aujourd’hui, c’est fini je ne prendrais pa plus de médicament." reprend le quotidien La Voix du Nord.

Malgré son argumentaire percutant, le tribunal a tranché. Pour le prévenu, originaire de Guïnes dans le Pas-de-Calais, ce sera la case prison pour trois mois, plus trois autres de mise à l'épreuve et une obligation de soin et de travail, la faute à un casier judiciaire déjà bien fourni. Consommateur de cannabis depuis son adolescence, ses déboires avec la justice sont légion. En plus de sa peine de prison, son permis de conduire a également été annulé.

De manière plutôt surprenante, l'accusé confesse devant le tribunal ne pas pouvoir respecter les règles qui lui sont imposées durant la période de sursis et prévient: "Je sais, je vais être convoqué et tout ça. Je préfère effectuer 6 mois ferme comme ça je suis tranquille."