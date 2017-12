Nord: des graffitis découverts sur une permanence LREM

Très mauvaise surprise pour les militants de La République en Marche! de la ville d'Hazebrouck dans le Nord. Ce mercredi matin, de nombreuses injures avaient été taguées devant la permanence parlementaire de la 15e circonscription du Nord, présidée par Jennifer de Temmerman.

"Macron tu nous as eu! (sic)", "Augmentez notre compétitivité, pas les charges sociales", pouvait-on lire dans des couleurs oranges et roses fluo. "C’est l’expression lâche d’un mécontentement. Je préfère privilégier un dialogue constructif, ouvert et bienveillant" explique la député, dont le véhicule avait déjà été la cible de dégradations. Une plainte sera déposée.

Comme le souligne L'Avenir de l'Artois, ce mécontentement pourrait venir de "la ratification à l'Assemblée nationale, le 28 novembre, de la loi de financement de la sécurité sociale qui visait à supprimer la réduction de sept points de cotisations AMEXA obtenue par les agriculteurs en 2016." La députée était intervenue en personne afin de défendre la loi.