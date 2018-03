Nord: des ados ramènent un obus dans le jardin, tout un quartier évacué

En découvrant cela, le directeur du centre garde son sang-froid et appelle les secours. Pompiers, policiers et démineurs accourent sur les lieux et établissent un périmètre de sécurité de 150 mètres.

Tout le village, soit 50 enfants âgés de 1 à 17 ans et 12 éducateurs, est évacué et mis à l’abri dans une salle communale. Des riverains sont également évacués le temps de l’opération de déminage.

L’obus est finalement neutralisé puis extrait du village vers 22h. L’opération s’est déroulée dans le calme et les enfants ont regagné leurs dortoirs dans la foulée.

Vendredi dernier, un obus a également été retrouvé par un adolescent dans le Morbihan. Il l’avait alors rapporté à la mairie de Locmiquélic, contraignant à la fermeture des portes tout l’après-midi.