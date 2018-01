Nîmes: une école évacuée en raison d'une mystérieuse allergie

Depuis le début de la semaine, d'étranges plaques rouges sont apparues sur le corps de quinze élèves et six enseignants du groupe scolaire maternelle et primaire Léo Rousson à Nîmes. En plus de ces éruptions cutanées, démangeaisons et irritations étaient également à déplorer, explique France 3 Régions.

Quelle est l'origine de cette étrange allergie? Le mystère plane toujours. Quelques parents d'élèves montrent du doigt la proximité d'un chantier de désamiantage. En effet, mitoyens à l'école, de nombreux anciens logements de fonction sont en plein réaménagement afin d'accueillir de nouveaux élèves dans un futur proche.

Dans un communiqué, la municipalité de Nîmes explique ne pas connaître l'origine des allergies bien que différentes analyses aient été mises en place afin de le déterminer.

Dans cette attente, l'école a été fermée et ses 340 élèves ont été déplacés dans d'autres établissements.