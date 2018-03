Nîmes: des mineures vendues par leurs parents puis forcées à faire des cambriolages

Selon les enquêteurs, ces jeunes cambrioleurs étaient vendus par leurs parents dans des campements de la région parisienne pour commettre des vols en bande organisée dans de belles villas et des quartiers résidentiels du sud de la France, autour de l'arc méditerranéen entre Perpignan et Cannes.

Lundi dernier, un homme et ses trois fils d'origine serbe --qui ont été mis en examen et écroués--, ont notamment été arrêtés en région parisienne et des perquisitions ont eu lieu au Blanc-Mesnil et Romainville (Seine-Saint-Denis) ainsi qu'à Champigny-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger et Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Au total, une vingtaine d'interpellations ont eu lieu dans le dossier.

Quelque 1.100 bijoux, 40 montres de luxe d'une valeur marchande de 150.000 euros et 6,5 kilos d'or ont été retrouvés à ce stade de l'enquête.

Selon les enquêteurs, ces produits étaient dérobés dans le Sud et expédiés tous les quinze jours auprès des chefs du réseau en région parisienne pour être écoulés en Belgique.

Une information judiciaire pour "vol aggravé, association de malfaiteurs et traite des êtres humains" est ouverte auprès d'une juge d'instruction de Nîmes.