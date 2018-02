Nice: une plainte déposée contre un curé pour attouchement sexuel

C'est lors d'un point presse organisé ce lundi 5 février par le procureur de la République Jean-Michel Prêtre que ce dernier a confirmé la gravité du dossier. Comme l'explique Le Progrès, qui reprend les déclarations, un prêtre a été "mis en cause de manière grave par des personnes aujourd’hui adultes pour des faits à caractère sexuel qui auraient pu être commis à l’encontre d’élèves alors qu’il était aumônier du collège Stanislas" situé à Nice. Il est actuellement suspendu.

L'affaire avait été révélée par France 3 Régions, qui avait interviewé l'une des potentielles victimes de l'homme qui avait porté plainte: "On est devant des faits décrits de manière très circonstanciée, avec des sources multiples, diverses et cohérentes, trois éléments qui créent la conviction que cela a bien pu se passer." Le prêtre, qui a enseigné pendant près de trente ans au sein de cet enseignement réputé de la région, aurait ainsi pu faire de nombreuses autres victimes.

Une enquête a bien sûr été ouverte. Elle devra estimer à quand remontent les actes et si une prescription est possible ou non. Du côté du collège Stanislas, on affirme "n’être pas du tout au courant de l’affaire".