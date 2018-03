Nice: un septuagénaire meurt dans un saune érotique

Il étai venu passer du bon temps, il est finalement mort.

Cet homme de 70 ans a été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait dans un sauna réputé sulfureux du centre-ville de Nice dans les Alpes-Maritimes.

Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et du SMUR de Nice, la victime n'a pu être réanimée et le décès a été constaté. Une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes exactes du décès.

Comme le rapporte Nice-Matin, sur son site internet, le lieu est présenté de la manière suivante: "Ici, c’est 500 m2 de plaisir."