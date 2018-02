Nice: l'autel d'une église incendié pour la quatrième fois

L'autel de l'église Saint-Roch à Nice est-il maudit?

Ce jeudi matin aux alentours de 8h, la table sacrée à de nouveau été incendiée pour des raisons qui restent encore inconnues. Arrivés rapidement sur place, les responsables de l'église ont rapidement pu circonscrire le feu qui n'a, heureusement, pas fait trop de dégâts.

C'est au quotidien Nice-Matin que l'intendant du lieu, Richard Vitale, a livré ses premières impressions. "Le sacristain avait ouvert l’église à 8 heures et quand je suis arrivé à 8h05, le feu avait déjà pris. Je suis arrivé à temps, par la grâce de Dieu, d’habitude j’arrive plutôt vers 8h30 et je vais prier quelques minutes avant de me rendre à mon bureau, mais, là, j’avais beaucoup de travail. J’ai donc pu, cette fois, limiter les dégâts."

Grâce à des images de vidéo-surveillance, les policiers ont rapidement pu confondre l'auteur de cette dégradation, un homme placé sous tutelle et qui est actuellement en garde à vue.

En l'espace de dix ans, c'est la quatrième fois que l'autel de cette église est incendié. En revanche, il est à l'heure actuelle impossible de dire si l'homme interpellé est l'auteur des autres dégradations.