Nice: un chauffeur de bus renverse une moto et refuse de s'arrêter

Tout commence par un accrochage entre une moto sur laquelle circulait un père de famille en compagnie de son fils de 9 ans et un bus du réseau de transports Lignes d'Azur à Nice. Les deux victimes, sonnées mais pas blessées, pensaient obtenir le concours, ou au moins l'aide du chauffeur de bus, mais il n'en a rien été. Ce dernier a en effet pris la fuite après la collision, à la stupeur des témoins de la violente scène.

Comme l'explique l'épouse du motard dans un long post Facebook, le mari décide alors de prendre le fuyard en chasse, lui intimant l'ordre de stopper son véhicule. Là, l'improbable se produit puisque le chauffard se fend d'un doigt d'honneur en sa direction avant d'essayer "de les renverser de nouveau."

"Mon fils est choqué, il boite, il a passé une soirée d'horreur entre un camion de pompier et la police en larmes et ça une maman ça n'oublie pas... Une maman en colère qui te cherche et va te trouver... J'en appelle à la communauté FB pour relayer ce post afin que des témoins se manifestent" poursuit-elle.

Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Rapidement identifié via une enquête interne réalisée par son employeur, le chauffeur a été immédiatement mis à pied et convoqué pour une procédure disciplinaire. En plus du délit de fuite, il lui est reproché de ne pas avoir averti sa hiérarchie de l'accident, comme le veut pourtant la procédure standard.