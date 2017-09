Nice: il roue de coups une handicapée, un an de prison avec sursis

Une personne atteinte d'une maladie rare de moelle épinière a été violemment agressée pour aucune raison le 20 octobre dernier à Nice. Josiane attendait simplement son bus en regardant les horaires lorsqu'elle a été attaquée par derrière, comme le rapporte le quotidien régional Nice Matin. Jean-Luc, 51 ans, était alcoolisé au moment des faits et a assuré au tribunal qu'il avait "bien bu deux bouteilles de rouge".

Sous tutelle, il dit ne pas se souvenir de l'agression, étant accroc à l'alcool depuis le dépôt de bilan de son entreprise de serrurerie en 1994. Près d'un an après, la victime "reste extrêmement choquée" selon son avocate.

Le tribunal a finalement rendu son verdict: le prévenu a été condamné à un an de prison avec sursis et devra soigner sa dépendance à l'alcool et indemniser sa victime.