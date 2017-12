Nice: "Il bouffait des morceaux de ses victimes, avec de l'ail et du persil"

L'ex-compagne de Michel Lambin, jugé par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour l'assassinat d'un gardien d'école en 2002, a livré lundi un témoignage glaçant, narrant par le menu une dizaine de meurtres qu'elle lui attribue, l'accusant même d'actes de cannibalisme.

"Je sais que ça va paraître incroyable, mais il bouffait des morceaux de ses victimes, avec de l'ail et du persil, et il me disait que cela n'avait rien à voir avec la viande, que c'était d'une délicatesse", a raconté Nicole Rossi devant la cour et des jurés médusés.

D'une voix forte et dans un langage fleuri, elle a décrit son ex-compagnon, comme "le mal incarné", un "fétichiste" qui gardait toujours quelque chose de ses victimes, "si ce n'était pas la tête, c'était les pieds, et si c'était pas les pieds, c'était encore autre chose".