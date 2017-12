Nice: 5 nouvelles gardes à vue dans l'enquête sur l'enlèvement d'une riche hôtelière

Cinq personnes ont été placées lundi en garde à vue à Nice dans l'enquête sur le rapt de Jacqueline Veyrac, riche hôtelière de la Côte d'Azur kidnappée en 2016, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information de Nice-Matin.

Quatre hommes et une femme sont entendus par les enquêteurs qui tentent d'établir s'il y a parmi eux un ou plusieurs ravisseurs, selon la même source. A ce jour, 16 personnes ont été mises en cause dans ce dossier et neuf d'entre elles sont écrouées. Mme Veyrac, 76 ans, avait été enlevée en plein jour le 24 octobre près de chez elle puis découverte ligotée dans une fourgonnette à Nice après 48 heures de séquestration.