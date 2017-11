Nemours: un homme rattrape dans une couette une fillette tombée du 5e étage

Les habitants de la résidence des Noisetiers à Nemours en Seine-et-Marne sont encore sous le choc. Ce vendredi matin, une petite fille de 3 ans a fait une chute de près de cinq étages alors qu’elle se trouvait seule au domicile de ses parents. Heureusement, les riverains s'étaient organisés et ont pu rattraper l'enfant grâce à une épaisse couette.

Rachid Channory est l'un des gardiens de cette résidence. C’est lui qui, en premier, a été alerté du danger par une habitante. "J’étais en train de nettoyer un local quand une dame est arrivée en courant" explique-t-il. Comme le souligne Le Parisien, un imposant attroupement s’était formé au pied du bâtiment et Rachid s’est chargé de rassurer les badauds et d’organiser le "sauvetage".

C’est une habitante du premier étage qui lui fournit la couette. "On l’a tendue, avec trois femmes et deux hommes" poursuit-il. Un geste salvateur puisque quelques minutes plus tard, la fillette, qui se tenait debout sur une chaîne, chute dans le vide. "La chute a été violente, on s’est tous retrouvés à genoux."