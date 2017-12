Neige, verglas et vents violents: 22 départements en alerte orange

Une perturbation très active s'installait dimanche sur le pays, selon Météo-France : dix départements se trouvent en vigilance orange depuis samedi en fin de journée et jusqu'à lundi 13H00, soit pour des risques de neige et verglas, soit pour vents violents, ou pour de possibles avalanches. Une vigilance orange, pour vent violent a été lancée sur les départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. Des rafales de 100 à 130 km/h sont attendues près des côtes et jusqu'à 100/110 km/h à l'intérieur des terres.

La vigilance orange pour neige et verglas concerne l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme et la Lozère. La Savoie est sous vigilance orange pour avalanche. Deux départements, le Cantal et la Haute-Loire ont été sortis de la vigilance orange pour neige et verglas dimanche matin. "Le redoux est établi et définitif côté Auvergne", a indiqué Météo France.

En milieu de matinée, la perturbation continuait de progresser vers l'est de la France, donnant de la pluie sur l'ouest du pays. Il neigeait faiblement à l'est et en Rhône-Alpes, mais les chutes de neige devraient s'intensifier temporairement en matinée. Avec le passage de cette perturbation, les vents devraient aussi notablement se renforcer.