Neige et verglas: vigilance étendue à 18 départements en alerte orange

18 départements de l'Est de la France sont placés en vigilance orange dimanche midi en raison de risque de neige et surtout de verglas. L'Aisne, les Ardennes, l'Aube,la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord et les Vosges ont dans un premier temps été placés sous vigilance orange pour neige et verglas ce matin. Puis à midi 8 autres départements ont été aussi placés en vigilance orange: Jura, Saône-et-Loire, Nièvre, Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Haut-Rhin et Bas-Rhin.

La vigilance a été levée ce matin pour la Haute-Corse, Paris et l'Île-de-France, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher ainsi que le Loiret.

Sur le Nord et l'Est du pays en fin de nuit les précipitations, faibles, ont touché les départements côtiers de la Manche, essentiellement sous forme de pluie, et plus en avant, sous forme de pluie et neige mêlées sur une large bande allant de Bruxelles à Paris avant de se décaler vers l'Est.