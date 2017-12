Neige et verglas: huit départements placés en vigilance orange lundi

Huit départements de l'est de la France sont placés lundi en vigilance orange, les chutes de neige dans la nuit pouvant rendre la circulation difficile, a annoncé Météo-France dimanche dans son dernier bulletin.

Ces départements sont l'Ain, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort.

Météo-France explique qu'un "épisode neigeux non exceptionnel mais suffisamment notable (devrait) rendre les conditions de circulation difficiles".

Les premières neiges devraient tomber sur ces départements "en milieu de nuit", à l'exception du Rhône et de l'Ain où elles sont attendues "un peu plus tard, plutôt en fin de nuit".

"On attend entre 2 et 5 centimètres sur l'est de la Bourgogne comme en région lyonnaise, 3 à 7 cm, localement 10 cm sur la Franche-Comté. Il neigera bien sûr de façon plus conséquente en montagne", précise Météo-France.