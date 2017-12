Neige et pluie: 8 départements en alerte orange

La vigilance orange neige et verglas était maintenue samedi matin pour sept départements du sud-est et du sud-ouest, selon le bulletin de Météo-France de 6h00. Les sept départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées.

La Haute-Corse a été de son côté placée en alerte orange pour pluie et inondations. La fin de l'évènement pour les huit départements est prévue dimanche à 6h00 selon Météo-France.

L'alerte neige et verglas a en revanche été levée pour le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme.

Les douze départements avaient été placés vendredi en fin d'après-midi en vigilance orange neige et verglas en raison du "premier épisode neigeux remarquable de la saison".

Il continue de neiger sur l'ensemble des Alpes-de-Haute-Provence, avec localement des hauteurs relevées de 10 à 15 cm. Dans l'intérieur des Alpes-Maritimes il neige au-dessus de 300 m avec une couche atteignant 15 cm, alors qu'il pleut sur la côte. Dans l'intérieur varois, dans les plaines intérieures ainsi que sur le nord, il neige assez fort. Cette neige qui va encore tomber dans les prochaines heures, tient au sol avec par endroits de 5 à 10 cm. Les neiges ont gagné également une grande partie est des Bouches du Rhône.