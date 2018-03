Narbonne: les ossements d'un homme disparu depuis trois ans retrouvés dans une canalisation

A la lumière de ces nouvelles découvertes, plusieurs questions se posent et notamment comment le corps s'est retrouvé dans cette canalisation?

Pour le procureur de la République la thèse du suicide est d'emblée écartée. "Il n'y a aucune possibilité d'un accident. Il y a bien quelqu'un qui a mis la victime dans la canalisation" rajoute-t-il. A l'heure actuelle, la justice semble patauger: "rien ne permet de comprendre la présence des ossements dans cette canalisation."

D'autant plus que les dernières heures de Patrick Teihoarii semblent bien difficiles à retracer. A la suite du rassemblement Manifestive auquel il venait d'assister à Montpellier, l'homme aurait suivi un groupe de "teufeurs" du côté de Narbonne. Son dernier SMS, il l'a envoyé le matin de sa disparition et il aurait été aperçu dans l'après-midi au détour d'une rue de Narbonne. Et depuis, plus rien.

L'enquête se poursuit et s'annonce longue, elle devrait dans un premier temps s'orienter vers "l'entourage du jeune homme au moment de sa disparition."