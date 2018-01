Nantes: un deuxième détenu meurt à la maison d'arrêt en seulement une semaine

Mardi matin, les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Nantes ont eu la mauvaise surprise de retrouver le corps sans vie d'un détenu de 38 ans dans sa cellule. 20 Minutes croit savoir que l'homme avait été transféré via la prison du Mans quelques semaines avant le drame, afin d'être intégré au service médico-psychologique et d'y être suivi. Selon les premiers témoignages, il suivait un lourd traitement, et la piste du surdosage médicamenteux pourrait être confirmée par une autopsie qui a été demandée par les enquêteurs.

Si le mauvais dosage est prouvé, il s'agirait alors du deuxième décès du même type en moins d'une semaine, dans cet établissement pénitentiaire. Le 11 janvier dernier, Ouest-France signalait le décès d'un détenu, lui aussi dans sa cellule. Là encore, l'hypothèse d'un surdosage médicamenteux était favorisée par l'avocat de la famille de celui qui avait récemment été transféré dans la prison nantaise. Les résultats de l'autopsie et des analyses toxicologiques sont attendus.