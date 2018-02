Nantes: les pompiers pillés en pleine intervention

Alors qu'ils étaient appelés ce dimanche matin afin d'intervenir sur un accident corporel dans un quartier nantais, les pompiers ont constaté un vol de matériel à même leur camion. Comme le signale 20 Minutes, c'est un groupe hydraulique, "utile aux opérations de désincarcération", qui aurait été dérobé.

Intervenus au même endroit, les policiers présents sur les lieux du vol ont bien rapporté la présence d'un homme au comportement suspect, louchant avec insistance sur le camion de pompiers. Retrouvé quelques heures plus tard et âgé de 43 ans, il a été interpellé, placé en garde à vue et devra répondre de ses actes devant un tribunal en octobre prochain.

Le matériel a depuis été retrouvé et remis aux soldats du feu.