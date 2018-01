Nancy: une voiture volée avec deux fillettes à son bord

Alors qu'il s'était garé en double file afin d'acheter des cigarettes avenue de Strasbourg à Nancy, un homme a eu la mauvaise surprise de ne pas retrouver son véhicule quelques minutes plus tard. Comble de malchance, dans la voiture étaient encore présentes ses deux fillettes, âgées de 2 et 5 ans, qui ont certainement eu la frayeur de leur vie.

Heureusement, les voleurs ont rapidement libéré les deux jeunes filles. Dans un premier temps, la plus petite des deux a été retrouvée dans son siège automobile, posé sur le trottoir d'une rue adjacente. C'est une aide-soignante de l'hôpital voisin qui a recueilli la fillette. Ensuite, l'aînée a été retrouvée par sa mère dans une rue perpendiculaire. Toutes deux sont en bonne santé.

Le véhicule quant à lui a été intercepté par la police quelques minutes plus tard. A son bord, deux adolescents de 12 et 14 ans qui ont été placés en garde à vue. Ils devront répondre de ce vol et peut-être d'autres larcins similaires qui se sont déroulés dans ce quartier nancéen, explique Vosges Matin.