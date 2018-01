Nancy: un septuagénaire retrouvé en partie défiguré par son chien

Macabre découverte dans ce logement du quartier Blandan de la ville de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Alors qu'il ne répondait plus aux appels téléphoniques depuis maintenant plusieurs jours, un homme de 71 ans a été retrouvé mort, allongé sur son lit, par les policiers nationaux et municipaux qui ont du forcer l'entrée de son domicile. Comme l'explique l'Est Républicain qui reprend les conclusions de médecin-légiste, les causes du décès sont naturelles et aucun obstacle médico-légal n'a été émis.

En revanche, le corps du septuagénaire a été retrouvé partiellement défiguré. Des blessures au niveau du visage dues à la présence de son chien auprès de lui qui, affamé après plusieurs jours sans nourriture, s'en est pris au cadavre.

Le canidé, de race cavalier King Charles, mesure à peine trente centimètres précise le quotidien régional. Il a été confié à un proche de la victime.