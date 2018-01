Nancy: un assureur jugé pour le meurtre de sa compagne retrouvée carbonisée

La cause du décès n'a pas pu être déterminée en raison de la crémation du corps, mais les médecins légistes ont relevé une fracture de la mandibule consécutive à "un choc contondant violent".

De nombreuses traces de sang avaient été découvertes dans quasiment toutes les pièces de l'appartement du couple, ainsi que dans la voiture, notamment dans le coffre.

Selon l'accusation, "une action violente, dans la chambre du couple, dans la nuit du 28 au 29 juin" est à l'origine de la mort de Julie Martin.

"On n'a pas d'éléments dans votre rapport qui permette de dire que le couple était en crise, avec des violences verbales ou physiques. Ils s'aimaient énormément", a fait remarquer à l'enquêtrice de personnalité l'un des avocats de la défense, Me Frédéric Berna.

"Il n'y a aucun mobile, on a trouvé un coupable idéal dès le premier jour. Aucune autre piste n'a été examinée", avait-il dénoncé auprès de l'AFP.

Son client, un assureur, est décrit comme "sympathique, sensible et calme, prévenant avec Julie", mais avec "un versant dépressif et plaintif sur ses problèmes de santé, de boulot, d'origine".

La jeune femme avait évoqué avec son entourage son intention de faire une pause dans sa relation de couple, lassée par la passivité de son compagnon et son caractère plaintif.

Des tensions étaient apparues en raison de l'investissement de Julie Martin auprès de sa mère hospitalisée et de légers problèmes financiers.

La famille de la victime attend "des réponses aux questions auxquelles il n'a jamais répondu, des réponses aux incohérences de ses déclarations", a indiqué l'avocat de la partie civile, Me Stéphane Massé.

Le procès a débuté avec plus d'une heure de retard, les surveillants de la prison de Nancy-Maxéville ayant bloqué l'extraction de l'accusé.