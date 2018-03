Nancy: le gardien de prison fournissait des portables aux détenus

Ce mardi, un surveillant pénitentiaire en fonction à la prison de Nancy-Maxéville a été interpellé alors qu'il tentait de faire entrer en cachette des téléphones portables à destination des détenus.

Comme le rapporte Vosges Matin, l'homme a été pris sur le fait par les policiers de la SRPJ, en plein rendez-vous avec un membre de la famille d'un détenu qui venait de lui remettre un sac plein d'une vingtaine de cellulaires "sur un parking d'une zone commerciale".

En réaction à cette découverte, de nombreuses cellules de l'établissement carcéral ont été fouillées et, en plus de quelques substances illicites, téléphones portables et couteaux ont été saisis.

De son côté, le gardien, qui travaillait sur le site depuis plus d'un an, sera présenté au Parquet ce vendredi.