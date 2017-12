Mystérieuses disparitions de boîtes aux lettres dans le Nord de la France

La Poste privilégie la piste d'un gang de voleurs de boîtes aux lettres. La gendarmerie, quant à elle, préfère ne pas s'exprimer sur le sujet. Elle pense cependant que le courrier n’intéresse pas le ou les voleurs. Des "plis éparpillés" ont en effet été retrouvés dans une des communes touchées. Le mobile pourrait être en réalité la revente de boîtes aux lettres. Celles-ci se vendent en effet plus de 150 euros en ligne.

Selon La Voix du Nord, le vol de boîtes aux lettres "est passible de 3 ans de prison et la violation du secret de la correspondance (qu’il s’agisse d’une facture ou d’une lettre d’amour…) d’un an et de 45.000 euros d’amende".