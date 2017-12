Moselle: deux septuagénaires passent la nuit embourbés à bord d'une voiture sans permis

Un couple de septuagénaires porté disparu depuis 24 heures a été retrouvé sain et sauf après avoir passé une nuit dans une voiture sans permis, embourbée dans un champ près de Dieuze (Moselle), a expliqué ce vendredi le maire de Guébling.

"On a eu un bon dénouement, ils ont failli passer une deuxième nuit dehors", a raconté à l'AFP Joseph Remillon, le maire de Guébling, où résident Odette et Gérard, âgés de 75 ans et 77 ans.